79ο Φεστιβάλ Καννών - Πέδρο Αλμοδόβαρ: «Οι Πούτιν, Τραμπ και Νετανιάχου είναι τέρατα»

Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν «ασπίδα» απέναντι στα «τέρατα» που είναι ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε στο πλαίσιο του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών ο 76χρονος, πολυβραβευμένος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Ως Ευρωπαίοι, είμαστε (...) υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο», είπε ο διάσημος και επιτυχημένος Ισπανός σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος αυτήν την χρονιά για τον Χρυσό Φοίνικα - Palm D' Or με τη νέα του ταινία με τίτλο «Amarga Navidad-Πικρές Γιορτές».

Την περασμένη Κυριακή στις Κάννες, ο συμπατριώτης του, διάσημος ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ είχε καταγγείλει την «τοξική αρρενωπότητα» των τριών ηγετών κατηγορώντας τους για πολέμους που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

Σύμφωνα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο καλλιτέχνης έχει την ηθική υποχρέωση να μιλάει για την πολιτική.

«Δεν κρίνω αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά την σιωπή και τον φόβο, διότι είναι φυσικά μία έκφραση φόβου, είναι ένα πολύ κακό σύμπτωμα, ένα σύμπτωμα απαξίωσης της δημοκρατίας», δήλωσε ο 76χρονος σκηνοθέτης κατά την παρουσίαση της νέας του ταινίας του που όπως γράφτηκε, αποτελεί έναν αυτοαναφορικό στοχασμό πάνω στα λανθασμένα κίνητρα και στη δεύτερη ευκαιρία μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία..

«Ένας καλλιτέχνης, από το βήμα του (...) οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα», είπε ο Αλμοδόβαρ.

Στο φιλμ "Amarga Navidad" που είναι το 24ο στην έως τώρα καριέρα του Pedro Almodóvar & το οποίο πήρε πολύ καλές κριτικές, πρωταγωνιστούν οι Bárbara Lennie και Leonardo Sbaraglia, μαζί με τους Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit και Quim Gutiérrez.

Όπως έγραψε ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος στο σάιτ της lifo.gr, "μπορεί το «Μυστικό μου λουλούδι» να ήταν η άλλη ταινία του Αλμοδόβαρ που είχε τη συγγραφή σε εξέχοντα και καταλυτικό ρόλο με αφορμή το δράμα της Μαρίσα Περέδες, αλλά οι «Πικρές Γιορτές» μοιάζουν συμπληρωματικότερες, σε ύφος και θεματική, του ημι-αυτοβιογραφικού «Πόνος και Δόξα», εκεί όπου ο χαρακτήρας του Αντόνιο Μπαντέρας, ένας σκηνοθέτης που μοιάζει με τον ίδιο τον Ισπανό δημιουργό, βυθίζεται στις τύψεις και τις προσωπικές αναμνήσεις για να βρει την όψιμη συγχώρεση".

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ