Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί»

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision 2026, πραγματοποίησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο προφίλ του στο Instagram, την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μίλησε για τη φετινή διαδρομή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί».

Φωκάς Ευαγγελινός για 10η θέση στη Eurovision: «Κι εγώ στενοχωρήθηκα και ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε»

Συγκεκριμένα, ο Φωκάς Ευαγγελινός δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον creative director μαζί με τον Akyla και τους συνεργάτες τους, καθώς και τον φετινό μας εκπρόσωπο στη σκηνή του διαγωνισμού.

«Ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια.

Μαζί με τον Akyla και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!

Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!».