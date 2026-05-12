Το Casa de Papel επιστρέφει - “Η επανάσταση δεν τελειώνει”

Το «Casa de Papel» φαίνεται πως δεν είπε ποτέ πραγματικά αντίο.

Το Netflix ετοιμάζεται να επιστρέψει στον σύμπαν της πιο επιτυχημένης ισπανικής σειράς των τελευταίων ετών και οι φαν αδυμονούν.

Η ανακοίνωση έγινε στη μεγάλη πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «Berlin» στη Σεβίλλη, εκεί όπου ο Álvaro Morte, ο αγαπημένος «Professor», επιβεβαίωσε ότι το σύμπαν του «Casa de Papel» συνεχίζεται.

Βέβαια, το Netflix αποφεύγει να μιλήσει ξεκάθαρα για “Season 6”. Αντίθετα, χρησιμοποιεί συνεχώς τη φράση “expansion of the universe”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζονται περισσότερες σειρές, νέα spin-offs και διαφορετικές ιστορίες γύρω από τον κόσμο του Casa de Papel.

Το teaser που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, διάρκειας 50 δευτερολέπτων έχει ενθουσιάσει τους λάτρεις της σειράς. «Ο κόσμους του “Η Τέλεια Λήστεία” μεγαλώνει», γράφει στο τέλος του teaser και όλοι περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Όπως αναφέρεται πάντως και στην επίσημη ανακοίνωση του Netflix: «Ένα πράγμα είναι σαφές: η επανάσταση δεν τελειώνει ΠΟΤΕ».