J2US: Την Πέμπτη 21 Μαΐου ο ημιτελικός, το Σάββατο 23 Μαΐου ο μεγάλος τελικός

Ολοκληρώνεται το «Just the 2 of us», το μουσικό σόου με τον Νίκο Κοκλώνηπου προβάλλεται από το OPEN πρόκειται να ρίξει αυλαία το προσεχές Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 20:50.

Δύο ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 20:50, θα γίνει ο ημιτελικός του «Just the 2 of us» με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη. Το παιχνίδι μπαίνει, λοιπόν, στην πιο κρίσιμη και συναρπαστική φάση του.

Μετά από μια διαδρομή γεμάτη μουσική, έντονες στιγμές, ανατροπές και performances που ξεχώρισαν, το J2US μπαίνει στην τελική ευθεία του. Η αγωνία κορυφώνεται, ο ανταγωνισμός δυναμώνει και τα ζευγάρια ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα σε δύο συναρπαστικά live!

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, ο ημιτελικός ανεβάζει την ένταση στο κόκκινο με τα ζευγάρια να βάζουν τα δυνατά τους διεκδικώντας μια θέση στην καρδιά μας αλλά και στον μεγάλο τελικό με στόχο να … ανέβουν στο βάθρο!

Η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και η Αγγελική Ηλιάδη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Φαίη Θεοχάρη, ο Δημήτρης Σκουλός και η Δανιέλα Χατζή συνεχίζουν στην πιο απαιτητική φάση του J2US κάνοντας εντατικές πρόβες μέσα στην εβδομάδα για εμφανίσεις που υπόσχονται να μας καταπλήξουν.

Δύο ημέρες αργότερα, το Σάββατο, 23 Μαΐου, έρχεται ο μεγάλος τελικός σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, έντονα συναισθήματα και εκπλήξεις που θα κρίνουν τον μεγάλο νικητή!