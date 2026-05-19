Από το «Maestro» στο «Ντέρτι»: Ο Φάνης Μουρατίδης «κλείδωσε» στον ΑΝΤ1

Με δυνατά ονόματα προχωρά η στελέχωση του καστ για το «Ντέρτι», που έρχεται τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1.

Μετά τις τρεις επιτυχημένες σεζόν στο «Maestro», που τον έκαναν γνωστό και εκτός συνόρων μέσω του Netflix, ο Φάνης Μουρατίδης επιστρέφει τηλεοπτικά κλείνοντας καθημερινό ραντεβού στους τηλεθεατές μέσω του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος ηθοποιός έδωσε τα χέρια με την παραγωγή και «κλείδωσε» στο «Ντέρτι», στη νέα καθημερινή σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη.

Στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς συμμετέχουν η Κλέλια Ρένεση, ο Λεωνίδας Κακούρης και ο Τάσος Νούσιας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η επιλογή του κεντρικού ερωτικού διδύμου, δηλαδή της ηθοποιού που θα υποδυθεί την κόρη της Κλ. Ρένεση και του άνδρα που θα της κλέψει την καρδιά. Τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

