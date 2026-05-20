Κώστας Τσουρός: Το πρόωρο τέλος από τον ΣΚΑΪ και οι σπόντες

Τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει οι φήμες που θέλουν ο Κώστας Τσουρός και ο ΣΚΑΪ να ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους πριν από την… ώρα της.

Την Τετάρτη (20.05.2026) ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη και στο τέλος της εκπομπής του πέταξε κάποιες σπόντες, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ευθέως τις πληροφορίες που λένε ότι το «Το ‘χουμε» σταματάει στα τέλη Μαΐου.

«Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε;», είπε στην έναρξη της εκπομπής του ο Κώστας Τσουρός, με τους συνεργάτες του να του απαντούν και να τον ρωτούν στη συνέχεια πώς αισθάνεται κι εκείνος.

«Όλα καλά. Πολύ καλά. Δεν έχω υπάρξει ποτέ καλύτερα, η αλήθεια είναι», απάντησε όλο νόημα ο γνωστός δημοσιογράφος.

Λίγο αργότερα, όταν η εκπομπή «Το ‘χουμε» έφτασε στο τέλος της, ο Κώστας Τσουρός είπε: «Λοιπόν, βλέπετε ήδη, ήδη τους τίτλους τέλους. Θα σας χαιρετήσουμε προς το παρόν, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Περάσατε καλά;».

Αμέσως τα μέλη της ομάδας του επισήμαναν ότι πέρασαν υπέροχα και μάλιστα πείραξαν ο ένας τον άλλο. Τότε ο Κώστας Τσουρός παραδέχτηκε: «Θα μου λείψουν, θα μου λείψουν όλα αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, αύριο στις 4 μαζί», επιβεβαιώνοντας με έμμεσο τρόπο το πρόωρο τέλος.