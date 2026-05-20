Global Sumud Flotilla- Αθήνα σε Τελ Αβίβ: Διάβημα για τη συμπεριφορά Γκβιρ και άμεση απαίτηση για απελευθέρωση των Ελλήνων

«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε το ΥΠΕΞ τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις ισραηλινές αρχές.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των διεθνών κανόνων και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών που συμμετέχουν σε ειρηνικές αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα.