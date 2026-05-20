Global Sumud Flotilla- Αθήνα σε Τελ Αβίβ: Διάβημα για τη συμπεριφορά Γκβιρ και άμεση απαίτηση για απελευθέρωση των Ελλήνων

«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε το ΥΠΕΞ τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Η Αθήνα υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των διεθνών κανόνων και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών που συμμετέχουν σε ειρηνικές αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

 

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.

