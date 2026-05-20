Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να εκφοβίζει κρατούμενους του Flotilla- «Καλωσήρθατε στο Ισραήλ»

Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλω και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ, δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Δεκάδες διεθνείς ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με δεμένα χέρια. Το βίντεο ξεκινά με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον υπουργό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις.

Με δεκάδες ακτιβιστές δεμένους και γονατιστούς, ο Μπεν-Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο υπουργός απευθύνεται επίσης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».