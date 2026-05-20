Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να εκφοβίζει κρατούμενους του Flotilla- «Καλωσήρθατε στο Ισραήλ»

Με δεμένα χέρια και γονατιστούς, οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα γίνονται αντικείμενο χλευασμού από τον ίδιο τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος
Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλω και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ, δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Δεκάδες διεθνείς ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με δεμένα χέρια. Το βίντεο ξεκινά με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον υπουργό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις.
Με δεκάδες ακτιβιστές δεμένους και γονατιστούς, ο Μπεν-Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο υπουργός απευθύνεται επίσης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».
Σε άλλο πλάνο, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, ενώ σε άλλα σημεία του βίντεο ο υπουργός διαφωνεί με έναν άνδρα και σχολιάζει «έτσι πρέπει να γίνεται» όταν εμφανίζεται άλλος άνδρας δεμένος.
Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή του τελευταίου στολίσκου που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ.
Μεταξύ των πάνω από 400 ακτιβιστών από 45 χώρες που βρίσκονταν στο πλοίο ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου, Κάθριν Κόνολι. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».
Πάτρα: Κατέβηκε την Αγίου Νικολάου και κατέληξε στο κράσπεδο της Τριών Συμμάχων
Drone Λευκάδας: Διπλωματικές κινήσεις μετά το πόρισμα ΓΕΕΘΑ
Ναύπακτος: «Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr