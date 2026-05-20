Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Αττική Οδό: Χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού και καρφώθηκε σε φορτηγό

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του



Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:00, λίγα μέτρα μετά τα διόδια της Ανθούσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας όπου επικρατούσε αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. βρισκόταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, καθώς αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η διερχόμενη μοτοσικλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη του περιπολικού. Από τη σύγκρουση ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εκτράπηκε της πορείας της και στη συνέχεια συγκρούστηκε με κινούμενο φορτηγό.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ για αρκετή ώρα προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό.