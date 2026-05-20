Βρετανικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου

Ραδιοφωνικός σταθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ακροατές του, αφού μετέδωσε κατά λάθος ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είχε πεθάνει.

Όπως αναφέρει το Mirror, ο σταθμός Radio Caroline, που εκπέμπει στις περιοχές των Μίντλαντς και της νότιας Αγγλίας, προκάλεσε αναστάτωση το απόγευμα της Τρίτης, όταν – σύμφωνα με ακροατές – το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά και οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι ο βασιλιάς είχε φύγει από τη ζωή. Αμέσως μετά μεταδόθηκε ο εθνικός ύμνος «God Save the King», ενώ ο σταθμός παρέμεινε σιωπηλός για περίπου 15 λεπτά.

Όταν το πρόγραμμα επανήλθε στον αέρα, ακολούθησε απολογία προς το κοινό, με τη διοίκηση να αποδίδει το περιστατικό σε τεχνικό σφάλμα υπολογιστή.

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, εξήγησε σε ανάρτηση στο Facebook πως ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο που διαθέτουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την περίπτωση θανάτου μονάρχη.

«Λόγω ενός σφάλματος στον υπολογιστή του κεντρικού μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος η διαδικασία “Death of a Monarch”, την οποία όλα τα βρετανικά ραδιόφωνα διατηρούν έτοιμη προς χρήση, ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ανακοινώθηκε λανθασμένα ότι ο Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς είχε πεθάνει. Στη συνέχεια ο σταθμός σίγησε, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, γεγονός που μας ειδοποίησε ώστε να αποκαταστήσουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα».

Η ανάρτηση γέμισε γρήγορα με σχόλια ακροατών, αρκετοί από τους οποίους παραδέχθηκαν ότι σοκαρίστηκαν προσωρινά από την ψευδή ανακοίνωση. Άλλοι, πάντως, αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σημειώνοντας ότι «τουλάχιστον διαπιστώθηκε πως το σύστημα έκτακτης μετάδοσης λειτουργεί».

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα βρίσκονταν κανονικά στη Βόρεια Ιρλανδία για επίσημη τριήμερη επίσκεψη στο Μπέλφαστ, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις με μουσική, χορό και γευσιγνωσία ουίσκι.