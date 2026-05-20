Πάτρα: Βραχνέικα και Ψαθόπυργος αναζητούν πάρκινγκ

Με το καλοκαίρι να χτυπά την πόρτα και τις παραλιακές περιοχές της Πάτρας να ετοιμάζονται να υποδεχτούν χιλιάδες επισκέπτες, Βραχνέικα και Ψαθόπυργος βρίσκονται για ακόμη μια χρονιά αντιμέτωπα με το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης χώρων στάθμευσης, με τον Δήμο Πατρέων να κινείται προς μια σειρά από παρεμβάσεις.

Στα Βραχνέικα, η σημαντικότερη είναι η δημιουργία πρόσθετου χώρου στάθμευσης στο Μονοδένδρι, ο οποίος θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι. Η σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου ολοκληρώθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση αξιοποίησή του. Παράλληλα, παραμένει σε λειτουργία ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης στο παλιό οικόπεδο των σχολικών γηπέδων, πίσω από την παιδική χαρά, κοντά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Επίσης, ο Δήμος προχωρά σε επαναδιαγράμμιση της κίτρινης γραμμής κατά μήκος της παραλιακής οδού, στην πλευρά που βλέπει στη θάλασσα, ενώ θα ανανεωθεί και η σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης στα σημεία που εντοπίζονται συστηματικά παραβάσεις.

Αντίστοιχη, είναι η κατάσταση στον Ψαθόπυργο, όπου κάθε καλοκαίρι η αυξημένη επισκεψιμότητα μετατρέπει τους δρόμους της περιοχής σε σκηνικό κυκλοφοριακού χάους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κυκλοφοριακά μέτρα εφαρμόζονται κάθε χρόνο στο διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το ζητούμενο παραμένει η δημιουργία μόνιμης υποδομής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για νέο χώρο στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της εισόδου του Ψαθοπύργου, έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων. Το αίτημα έχει ήδη υποβληθεί από τον Δήμο και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, που θα αποτελέσει το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης.