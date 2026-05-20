Ναύπακτος: «Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο»

Η γυναίκα οδηγός περιγράφει πώς βίωσε το απίστευτο συμβάν που σημειώθηκε κατά την επιστροφή στο σπίτι της
Τις στιγμές τρόμου που βίωσε περιέγραψε η οδηγός του οχήματος μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένα τεράστιο φίδι.
Το συμβάν σημειώθηκε στην Ναύπακτο. Όπως περιέγραψε μιλώντας στο Nafpatianews.gr «ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο. Επέστρεφα στο σπίτι και λίγο πριν φτάσω, άκουσα έναν εκκωφαντικό συριγμό. Αρχικά νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο. Έκανα στην άκρη και βγήκα από το αυτοκίνητο, έλεγξα τα λάστιχα και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα» ανέφερε αρχικά η γυναίκα.
Όπως σημείωσε στη συνέχεια η γυναίκα, συνέχισε την διαδρομή προς το σπίτι της μιας και δεν μπορούσε να σταματήσει στο σημείο. Στο διάστημα αυτό διαπίστωσε ότι το τιμόνι του οχήματος είχε μπλοκάρει και ανταποκρινόταν με δυσκολία στην προσπάθειά της να στρίψει.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «φτάνοντας στο σπίτι, με δυσκολία έκανα όπισθεν και το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Είδα ότι από τη δεξιά πλευρά έβγαζε καπνούς και αφού περίμενα να δω πως θα εξελιχθούν οι καπνοί άνοιξα το καπώ και προς μεγάλη με έκπληξη είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο όπως ακριβώς σηκώνονται οι κόμπρες».
Συνεχίζοντας την περιγραφή της η γυναίκα ανέφερε ότι το φίδι λούφαξε ξανά μέσα στο όχημα. Όπως τόνισε μέχρι και σήμερα, δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα γινόταν αν το φίδι έμπαινε μέσα στην καμπίνα του οχήματος.
«Η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα με 2 οχήματα και 4 άνδρες οι οποίοι απεγκλώβισαν το φίδι με σχετική δυσκολία καθώς είχε τυλιχθεί στους σωλήνες της μηχανής και το μετέφερε στο φυσικό του περιβάλλον. Το φίδι ήταν ζωντανό και ελαφριά τραυματισμένο στην ουρά του» κατέληξε η γυναίκα.
