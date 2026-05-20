Flotilla: Το βίντεο Μπεν Γκβιρ διχάζει ακόμη και την ισραηλινή κυβέρνηση- Ο Νετανιάχου κρατά αποστάσεις

Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε ο τελευταίος με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών ”το συντομότερο δυνατό”.