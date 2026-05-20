Flotilla: Το βίντεο Μπεν Γκβιρ διχάζει ακόμη και την ισραηλινή κυβέρνηση- Ο Νετανιάχου κρατά αποστάσεις

Ο Νετανιάχου επέκρινε δημόσια τον Μπεν-Γκβιρ για τις εικόνες με τους δεμένους και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου, μια κίνηση εξαιρετικά ασυνήθιστη για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε ο τελευταίος με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.
«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.
«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».
Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών ”το συντομότερο δυνατό”.
Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ
Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla.
Οπως αναφέρεται, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας.
«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», σημειώνεται.
Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πισθάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.
Έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που με ανακοίνωσή του είπε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».
