Οριστικό τέλος στο Survivor μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου- Επιστρέφουν οι παίκτες

Και επίσημα γράφτηκε το τέλος του φετινού κύκλου του Survivor. Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως το reality πλέον δεν θα προβάλλεται καθώς προέχει η ανάρρωση του νεαρού Σταύρου ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια ψαρέματος στον Άγιο Δομίνικο.

Όπως σημειώνεται, απόψε θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού ενώ η απόφαση για την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος πάρθηκε με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς και οι υπόλοιπες παίκτες είχαν φορτισθεί ιδιαίτερα μετά το δυσάρεστο συμβάν.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το Survivor αναφέρει: Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης, εάν αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.