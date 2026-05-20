Υρώ Μανέ: “Δεν έχω επαφές με κανέναν απ’ όσους έχω δουλέψει”

Στον καναπέ του “Στούντιο 4” βρέθηκε η Υρώ Μανέ το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5).

Η γνωστή ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για την πορεία της στην τηλεόραση και το θέατρο, τους ρόλους της, τον τρόπο που λειτουργεί μέσα σε αυτούς και για το αν έχει διατηρήσει φιλίες μέσα από τη δουλειά της.

“Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συλλογικότητα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ομάδα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να περνάς καλά εσύ, γιατί έτσι περνάω καλά κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι αδικημένος ο διπλανός μου. Αυτό είναι στάση ζωής όμως, είναι ιδεολογία, είναι άποψη. Να είναι αδικημένος ο διπλανός μου κι εγώ να είμαι οκέι και να είμαι όλα καλά; Αυτά δεν με ενδιαφέρουν, είναι από μένα πολύ μακριά. Σαν ψυχοσύνθεση αλλά και σαν αντίληψη”, είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε:

“Τώρα το αν είμαι καλή ή με αγαπάνε, εντάξει, εγώ νιώθω και την αγάπη των συναδέλφων μου και των ανθρώπων που συνεργάζομαι. Αν εννοείς «εύκολη» με την έννοια του απαιτητικού, είμαι απαιτητική στις δουλειές μου. Δηλαδή τουλάχιστον στις δουλειές που ξεκινάω να κάνω εγώ, γιατί είχα την τύχη να κάνω κι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχω εγώ άποψη για μια δουλειά, να θέλω πολύ να κάνω μια δουλειά και να την πω σε παραγωγό και να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί, βλέπε «Μητέρα του Σκύλου” που σας έλεγα και άλλα πράγματα.

Αλλά το να πω ότι “εντάξει, τα αφήνω έτσι όλα, και ό,τι έρθει”, όχι, δεν είμαι έτσι, σαν άνθρωπος και στη δουλειά. Πάντα μιλάμε. Αλλά και στη ζωή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα πράγματα δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζεις ούτε με την βαρύτητα και καλά ότι “είναι κι εγώ δεν ξέρω τι”… Θέλουν και μια ελαφράδα, η ζωή γενικώς… το έχω αυτό σαν χαρακτήρας. Αλλά στη δουλειά σίγουρα πρέπει να δίνεις τη βαρύτητα που της πρέπει. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερη. Μόνο έτσι θα σου βγει. Και εδώ, δόξα τω Θεώ, μου έχουν βγει τα πράγματα”

“Όταν ξεκινούσα, είχα προσδοκίες με την έννοια ότι είχα βάλει κάποια όρια, που έλεγαν ότι δεν θέλω, πώς να στο πω, να φτάσω σε ένα σημείο και να μην έχω κατακτήσει αυτό που ας πούμε ονειρευόμουνα τότε, όταν ήμουνα ξέρω ‘γώ μαθήτρια στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης.

Δεν ήθελα να περάσει ο καιρός και να μην κάνω κάποια πράγματα που να έχουν μια δυναμική ωραία στον κόσμο. Και που δεν είναι θέμα αναγνωρισιμότητας μόνο αυτό, γιατί αυτό έτυχε, ήμασταν τυχερή γενιά με την τηλεόραση που μας πέτυχε εκείνη η περίοδος. Αλλά ήθελα να κάνω πράγματα, αν θέλεις η φιλοδοξία μου ήταν να ξεχωρίσω. Δεν το βρίσκω λάθος. Αυτό ήθελα. Ήθελα κι εγώ να ξεχωρίσω μέσα από τις δουλειές που κάνω. Δεν με ενδιέφερε σας λέω το αν θα γίνω γνωστή”