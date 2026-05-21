Η Γη της ελιάς: Η Αθηνά, η Μαργαρίτα και ο Τζον ανησυχούν για την εξαφάνιση της Αναστασίας

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Έντονες συγκρούσεις, αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις ανατρέπουν τις ισορροπίες στη «Η Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί στο MEGA την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 23:00.
Η Γη της ελιάς – Πέμπτη 21 Mαΐου
Επεισόδιο 125ο: Η Αναστασία σοκάρεται από όσα της είπε η Χρυσούλα, δεν γυρίζει στο σπίτι και πηγαίνει στην Άννα ζητώντας της να τη φιλοξενήσει. Στο μεταξύ, όσο περνούν οι ώρες, η Αθηνά, η Μαργαρίτα και ο Τζον ανησυχούν για την εξαφάνιση της Αναστασίας και καλούν την Αστυνομία. Ο Λυκούργος δεν ξέρει τι να πει στην Ισμήνη και νιώθει τύψεις για το ψέμα που έχει στήσει με τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να την αναγκάσει να περιορίσει τον παρορμητισμό της και να ησυχάσουν τα πράγματα. Στο μεταξύ, η Ισμήνη καβγαδίζει, για μία ακόμη φορά, με τον Μιχάλη. Η Χριστιάνα παρατηρεί ότι το όπλο λείπει από το σημείο που το είχε κρύψει και η σκέψη ότι κάποιος από την οικογένειά της μπορεί να το βρήκε, την τρομοκρατεί. Ο Στάθης πηγαίνει να πάρει τις εξετάσεις του και βρίσκει τον Στέφανο πολύ προβληματισμένο με τα αποτελέσματα. Ο Στέφανος τον παραπέμπει σε άλλο γιατρό για ειδικές εξετάσεις και ο Στάθης θορυβείται. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης παντρεύονται στο Δημαρχείο. Ο Τζον βρίσκει την Αναστασία στο σπίτι της Άννας και μαθαίνει τι έχει συμβεί.
