Μία νύχτα μόνο- spoiler: Η Μαρίκα δέχεται μία κλήση που θα την διαλύσει

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 21:40.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 21 Μαΐου
Επεισόδιο 82: Ο Οδυσσέας συναντά τον ετεροθαλή αδερφό του κι έρχεται αντιμέτωπος με τις ξεκάθαρες προθέσεις του. Η Μαρίκα ετοιμάζεται για την επέτειό της με τον Νταγιάννο, όμως η συνάντησή του με τον Στάθη, παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η Αλεξάνδρα ψάχνει απεγνωσμένα στο υλικό του ξενοδοχείου, την καταγραφή που θα της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Οδυσσέα και τη γυναίκα που κοιμήθηκε μαζί του. Ο Πωλ έρχεται πιο κοντά με την Εύα, αλλά αιφνιδιάζεται με το πρόσωπο που βλέπει μπροστά του. Την ίδια στιγμή, ο Σάββας μαθαίνει κάτι για τη Μίνα και τον Νικήτα και ανησυχεί για εκείνη και το μωρό τους. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τον Νταγιάννο, δέχεται μια κλήση που τη διαλύει.
