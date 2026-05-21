Ράνια Τζίμα για Σία Κοσιώνη: Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ

Η Ράνια Τζίμα παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη Σία Κοσιώνη και το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, έπειτα από 20 χρόνια.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, ανέφερε ότι μετά από μια τέτοια αλλαγή χρειάζεται χρόνος για να βρουν όλοι τα πατήματά τους. Η Ράνια Τζίμα που παλαιότερα είχε εργαστεί στον ΣΚΑΪ και γνώριζε προσωπικά την Σία Κοσιώνη, ανέφερε πως η κατάσταση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη μετά από ένα επαγγελματικό διαζύγιο.

«Αυτός που ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι η δική μας δουλειά, επειδή είναι μια πολύ εντατική δουλειά και περνάμε πάρα πολλές ώρες στο γραφείο, αναπτύσσουμε σχέσεις. Σχέσεις συναισθηματικές, σχέσεις αγάπης», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα.

Και πρόσθεσε: «Όταν λοιπόν, τελειώνει μια συνεργασία μετά από τόσα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ λογικό και για εκείνους που φεύγουν και για εκείνους που μένουν, να μην είναι εύκολο. Χρειάζεται χρόνος για να ξαναβρούν όλοι τις ισορροπίες τους. Θα βρουν τα πατήματά τους, χρειάζεται χρόνος».