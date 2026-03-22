Το MEGA Channel κλειδώνει τα πρόσωπα της ψυχαγωγίας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

«Κλειδωμένα» από νωρίς είναι τα βασικά πρόσωπα της ψυχαγωγίας του Mega για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, διατηρώντας τον βασικό κορμό του προγράμματος και εξετάζοντας νέες προσθήκες.

Στην πρωινή ζώνη, η Φαίη Σκορδά παραμένει σταθερά στο τιμόνι της εκπομπής «Buongiorno», συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία στο κανάλι. Αντίστοιχα, η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία είχε ανανεώσει το συμβόλαιό της από την προηγούμενη χρονιά, διατηρεί τη θέση της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, όπου έχει χτίσει μια πιστή σχέση με το κοινό.

Σταθερή παραμένει και η παρουσία της Μαρίας Μπεκατώρου, η οποία συνεχίζει με το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «The Chase». Όσο για τη βραδινή έκδοση του τηλεπαιχνιδιού, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σχετική συζήτηση σε εξέλιξη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει και την επόμενη σεζόν με το «Τσαντίρι», ενώ παράλληλα ετοιμάζει μια φιλόδοξη σειρά-υπερπαραγωγή με τίτλο «17 Βαλίτσες και μία μαύρη». Πρόκειται για κωμωδία με επίκεντρο την οικογένεια, με γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η έναρξη των γυρισμάτων τοποθετείται χρονικά το ερχόμενο φθινόπωρο, ανεβάζοντας ήδη τον πήχη των προσδοκιών.

Οι θεατρικές παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους τα Σαββατόβραδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει κάποια κουβέντα για νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Συνολικά, το κανάλι δείχνει να διατηρεί τη σταθερότητα με πρόσωπα πρώτης γραμμής στην ψυχαγωγία του, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του στη μυθοπλασία.

πηγή zappit.gr