Porto Leone: Η Γαλήνη σε σοκ και ο Βούλγαρης σε απελπισία

Η Αλεξάνδρα αντιμέτωπη με τον Γιάμαρη
Ανατρεπτικές αποκαλύψεις έρχονται στη συνέχεια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30 στον Alpha.
Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου, ο Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 , στις 23:30
Επεισόδιο 42
Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, ενώ η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου.
Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν µαζί την ακτοπλοϊκή.
Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη.
O Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 , στις 23:30
Επεισόδιο 43
Ο Γιάµαρης λογαριάζεται µε την Αλεξάνδρα που για πρώτη φορά χάνει έδαφος. Οι «ανακρίσεις» του Καπετανάκου στο Πόρτο Λεόνε αποκαλύπτουν τον µμεγάλο κίνδυνο.
Η Άντζελα φθάνει στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη µε ένα γράμμα που θα ανάψει ξανά τη φωτιά. Ο Μανώλης αγανακτισμένος παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να προστατεύσει τη Ντόρα.
Ο Ορέστης είναι αποφασισμένος να τελειώνει µε το παρελθόν και τη Βούλα. Η νέα κατάσταση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία βυθίζει τον Βούλγαρη στην απελπισία. Η Λένα και ο Αντρέας ενώπιοι ενωπίω.
