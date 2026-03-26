Λένα Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της: Κλήθηκα να πάρω αποφάσεις που ήταν δύσκολες

Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης και μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της, τον Φεβρουάριο του 2026.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, το τελευταίο διάστημα στη ζωή του άλλοτε υπουργού Δικαιοσύνης ήταν δύσκολο. Η κόρη του προσπαθούσε να αποφύγει τη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Επέλεξε, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, την «ανακουφιστική φροντίδα» στο σπίτι.

«Για εμένα ήταν ένας εκ βαθέων αποχαιρετισμός, γιατί αισθανόμουν ότι οι περισσότεροι θα μιλήσουν για την πολιτική του καριέρα ή για αυτό που ήταν επαγγελματικά, αλλά κανένας δεν τον ξέρει όπως το παιδί του. Ενώ με δυσκόλευε πάρα πολύ και πέρασα από διάφορα στάδια, αποφάσισα ότι θα το κάνω», ξεκίνησε να λέει η Λένα Παπαληγούρα για τον συγκινητικό επικήδειο που εκφώνησε την ημέρα της τελετής.

«Από τη στιγμή που αποφάσισα να το κάνω, θεώρησα ότι έχοντας ζήσει μαζί του τους τελευταίους μήνες και έχοντας ζήσει μαζί του πολύ δύσκολα και έχοντας κληθεί να πάρω αποφάσεις που ήταν δύσκολες, γιατί θέλοντας να κάνουμε μικρότερη την ταλαιπωρία, αποφασίσαμε να είναι στο σπίτι.

Προσπαθούσαμε να αποφύγουμε το νοσοκομείο, επιλέγοντας αυτό που ονομάζεται ανακουφιστική φροντίδα. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου είχα παράσταση, ήταν πολύ δύσκολο», εξομολογήθηκε η Λένα Παπαληγούρα στην κάμερα του Action24.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Υπάρχουν λίγες δομές και φορείς στην Ελλάδα που το κάνουν. Δυστυχώς αναγκάστηκα να τα γνωρίσω αυτά γιατί τα έψαξα. Ανακάλυψα ότι ενώ σε πολλές χώρες του εξωτερικού είναι κάτι που το κάνει το κράτος και με τρόπο που το ίδιο κερδίζει επιδοτώντας τέτοια προγράμματα κερδίζει κρεβάτι και χρήματα από νοσηλείες, υποσχέθηκα ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία θα το θέσω το ζήτημα.

Για μένα και γι’ αυτό αποφάσισαν να το θέσω, ένα κράτος που θέλει να λέμε ότι είναι πολιτισμένο οφείλει να εξασφαλίζει αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής τους. Είναι θέμα νοοτροπίας το τι σημαίνει αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος, το τι σημαίνει να αφήνουμε τον άρρωστο να επιλέξει τι θέλει και αυτό λείπει και από το ιατρικό προσωπικό και από τους πολίτες».