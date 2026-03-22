Αντώνης Κανάκης: Φινάλε σεζόν για το Ράδιο Αρβύλα με ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα

Με το τέλος Μαρτίου ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν το Ράδιο Αρβύλα, ανοίγοντας παράλληλα έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το μέλλον του Αντώνη Κανάκη στον ANT1.

Σύμφωνα με το zappit.gr η επιτυχημένη σατιρική εκπομπή, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» του σταθμού στην prime time, ολοκληρώνει τον φετινό της κύκλο σε μια περίοδο όπου τα δεδομένα στην τηλεθέαση δεν είναι τα πλέον ευνοϊκά για τον σταθμό.

Το συμβόλαιο του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 φτάνει στο τέλος του, χωρίς να έχει ανοίξει ακόμα καμία συζήτηση για την επόμενη μέρα.

Ο παρουσιαστής παραμένει ένα ισχυρό τηλεοπτικό brand, με ξεχωριστή ταυτότητα και σταθερό κοινό, ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις φαίνεται να αργούν και θα εξαρτηθούν από αρκετούς παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, το τηλεοπτικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς ο Αντώνης Κανάκης είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.