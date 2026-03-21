Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα ξανακάνει προσπάθεια να βρεθεί με τον Κανελλόπουλο

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη (23-26.03.2026), στις 20:00.

Η Σοφία συνεχίζει να βάζει λόγια στον Χάρη για τον Ορφέα και η Εβίτα ξανακάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί με τον Κανελλόπουλο. Ο Άγγελος λέει στην Ζωή, ότι νιώθει πως μένουν στάσιμοι. Της λέει την ανάγκη που νιώθει να προχωρήσει η σχέση τους.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 84: Ο Ορφέας ζητά από την Φωτεινή να μιλήσουν. Εκείνη αρνείται. Ο Θεόφιλος ζητά από την Νικαίτη να φύγει από το σπίτι, η Νικαίτη βγάζει τα μεγάλα όπλα και του θυμίζει τον φάκελο που έπεσε στα χέρια της όταν μετακόμισαν στο νέο σπίτι. Ο Θεόφιλος υποχωρεί… Η Σοφία συνεχίζει να βάζει λόγια στον Χάρη για τον Ορφέα και η Εβίτα ξανακάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί με τον Κανελλόπουλο. Ο Άγγελος λέει στην Ζωή, ότι νιώθει πως μένουν στάσιμοι. Της λέει την ανάγκη που νιώθει να προχωρήσει η σχέση τους. Η Ζωή επιμένει πως χρειάζεται χρόνο. Στο μεταξύ ο Μάκης έχει μετατρέψει το σαλόνι σε νοσοκομείο, αρνούμενος να εγκαταλείψει αυτόν τον χώρο, που του αρέσει πάρα πολύ…

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 85: Η Εβίτα προσπαθεί να απολογηθεί στον Γιώργο για τη συμπεριφορά της, όμως εκείνος την απορρίπτει σκληρά. Η Σοφία πιέζει τον Χάρη να αναλάβει δράση, καθώς ο Ορφέας δηλώνει πως δεν θέλει τον Όμιλο αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Ο Ορφέας προτείνει στη Φωτεινή να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο. Ο Θεόφιλος παθαίνει κρίση: εφιδρώσεις και υψηλή πίεση. Ο φόβος απόρριψης μοσχεύματος πανικοβάλλει την οικογένεια. Την ίδια ώρα ο Λευτέρης, με θολή όραση, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε δέντρο.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 86: Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο. Εκείνη θέλει ειρήνη και συμφιλίωση με τους δικούς τους. Εκείνος δεν πιστεύει πως αυτό είναι εφικτό. Στο ξενοδοχείο αποκαλύπτεται η νέα επωνυμία. Ο Χάρης εξαγριώνεται, θεωρώντας πως ο Ορφέας το ήξερε και είναι βέβαιος πια ότι ο αδελφός του συμμάχησε με τον Άγγελο εναντίον της οικογένειας Καλλιγά. Ξεσπά άγριος καυγάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 87: Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.