Τσακ Νόρις: Οι 10 πιο επικές στιγμές του ήρωα που δεν χάνει ποτέ

Στιγμές από τη ζωή του Chuck Norris που έμοιαζε να μην γνωρίζει περιορισμούς
Ο Chuck Norris δεν υπήρξε απλώς ένας action ηθοποιός.
Υπήρξε ένα παράδοξο και σπάνιο μίγμα: πραγματικός αθλητής με διεθνείς διακρίσεις, κινηματογραφικός ήρωας που καθόρισε το σινεμά δράσης των ’80s και, αργότερα, μια μορφή που μετατράπηκε σε internet θρύλο.
Αυτή η τριπλή ταυτότητα εξηγεί γιατί το αποτύπωμά του ξεπερνά τη φιλμογραφία του. Ακόμη και τώρα, η παρουσία του μοιάζει να επιμένει, σαν μια ιδέα που δεν φεύγει, σαν ένας μύθος που ξεκίνησε ως αστείο και κατέληξε να έχει δική του, σχεδόν απρόσμενη, βαρύτητα. Ήταν ο ήρωας που δεν χάνει ποτέ.
Η φιγούρα του Chuck Norris ξεπέρασε νωρίς τα όρια του κινηματογράφου και πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Από τις αίθουσες των πολεμικών τεχνών και τις ταινίες δράσης των ’80s μέχρι τα αμέτρητα αστεία του διαδικτύου, η εικόνα του συνδέθηκε με μια ιδέα δύναμης που έμοιαζε να μην γνωρίζει περιορισμούς. Ένας ήρωας που, για το κοινό του, μπορούσε να κάνει τα πάντα.
O Chuck Norris δεν κάνει πους-απς. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω
Ο Chuck Norris γεννήθηκε το 1940 υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, όπου ξεκίνησε καράτε. Στη συνέχεια έγινε πολλαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε (1968–1974) και ίδρυσε το δικό του σύστημα, το Chun Kuk Do. Η μετάβασή του στον κινηματογράφο έγινε τη δεκαετία του ’70 και η μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία ήρθε με το Walker, Texas Ranger (1993–2001).
Από τη θρυλική μονομαχία με τον Bruce Lee στο «The Way of the Dragon» που τον σύστησε στο παγκόσμιο κοινό, μέχρι το ξεκίνημά του ως πρωταγωνιστής στο «Breaker! Breaker!», ο Chuck Norris έχτισε σταδιακά τη φιγούρα του σκληρού, μοναχικού ήρωα, που κορυφώθηκε στο «Lone Wolf McQuade» και εδραιώθηκε μέσα από τις πολεμικές αφηγήσεις του «Missing in Action» και του «The Delta Force», όπου η εικόνα του συνδέθηκε με τον αμερικανικό κινηματογραφικό πατριωτισμό των ’80s.
Στη συνέχεια, η τηλεοπτική επιτυχία του «Walker, Texas Ranger»τον μετέφερε σε ένα ευρύτερο κοινό, με το χαρακτηριστικό roundhouse kick να γίνεται σήμα κατατεθέν, ενώ η επιστροφή του χρόνια μετά στο «The Expendables 2» λειτούργησε σχεδόν μετα-κινηματογραφικά, παίζοντας με τον ίδιο τον μύθο του.
Ανάμεσα σε αυτά τα σημεία, η πορεία του αποτυπώνει τη μετάβαση από τον πραγματικό πρωταθλητή πολεμικών τεχνών στον απόλυτο action ήρωα και, τελικά, σε μια μορφή που ξεπέρασε το ίδιο το σινεμά και πέρασε στη σφαίρα της ποπ μυθολογίας.
Οι 10 πιο επικές στιγμές του Chuck Norris
1. The Way of the Dragon (1972)
Chuck Norris VS Bruce Lee – Η μονομαχία που έγραψε ιστορία
Η μονομαχία του με τον Bruce Lee στο Κολοσσαίο παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές μάχης στην ιστορία του κινηματογράφου και η στιγμή που τον σύστησε διεθνώς. Η μονομαχία αυτή καθόρισε όχι μόνο την κινηματογραφική γλώσσα των σκηνών μάχης που ακολούθησαν, αλλά και την ίδια την εικόνα του Chuck Norris. Μέχρι τότε ένας καταξιωμένος αθλητής των πολεμικών τεχνών, μέσα από αυτή τη σύγκρουση πέρασε στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη ως ένας αντίπαλος που μπορούσε να σταθεί ισάξια απέναντι στον Bruce Lee.
Στο Κολοσσαίο της Ρώμης, έναν χώρο που κουβαλά αιώνες συγκρούσεων και θεάματος, η αναμέτρηση αποκτά από την πρώτη στιγμή μια σχεδόν τελετουργική διάσταση. Δεν υπάρχει μουσική να καθοδηγεί το συναίσθημα, δεν υπάρχουν γρήγορα κοψίματα για να εντυπωσιάσουν. Υπάρχουν δύο σώματα, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες κίνησης και ένας χώρος που μοιάζει να παρακολουθεί σιωπηλά. Το αποτέλεσμα κρίνεται όχι μόνο από τη φυσική υπεροχή αλλά από την ικανότητα μεταμόρφωσης μέσα στη διάρκεια της μάχης.
2. Breaker! Breaker! (1977)
Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος, που τον πέρασε από τον χώρο των πολεμικών τεχνών στο σινεμά δράσης.
3. Good Guys Wear Black (1978)
Η ταινία που τον καθιέρωσε εμπορικά ως action πρωταγωνιστή και άνοιξε τον δρόμο για τη δεκαετία του ’80.
4. Lone Wolf McQuade (1983)
Ο ρόλος του μοναχικού Texas Ranger που κινείται εκτός συστήματος έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κινηματογραφικά του πορτρέτα.
5. Missing in Action (1984)
Η ταινία που τον ταύτισε με το αμερικανικό πολεμικό αφήγημα της εποχής και τον εδραίωσε ως σύμβολο του είδους.
6. Code of Silence (1985)
Μια πιο «αστική» εκδοχή του ήρωά του, που τον έφερε πιο κοντά στο αστυνομικό θρίλερ και έδειξε άλλη πλευρά της παρουσίας του.
7. The Delta Force (1986)
Μεγάλη εμπορική επιτυχία, με την εικόνα του να συνδέεται πλέον οριστικά με τον αήττητο ήρωα δράσης.
8. Walker, Texas Ranger (1993–2001)
Η τηλεοπτική σειρά που τον έκανε οικείο σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό και καθιέρωσε το signature roundhouse kick.
9. Chuck Norris Facts (2000s)
Το internet τον μετέτρεψε σε ποπ μύθο, με τα viral «facts» να ανανεώνουν τη δημοφιλία του σε νεότερες γενιές.
10. The Expendables 2 (2012)
Η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με αυτοσαρκασμό, σε μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε ότι ο μύθος του παραμένει ζωντανός.
Ο Chuck Norris είχε γιορτάσει πρόσφατα τα γενέθλιά του, στις 10 Μαρτίου – Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών
Πέρα από τη διαδρομή του στον αθλητισμό και τον κινηματογράφο, άφησε πίσω του και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από πρωτοβουλίες που στήριζαν παιδιά, νέους και βετεράνους, συνδέθηκε με δράσεις που στόχευαν στη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων.
Η παρουσία του εκτός σκηνής και ο τρόπος που στάθηκε απέναντι στους ανθρώπους γύρω του φώτιζαν μια πιο ήσυχη, σταθερή πλευρά του, που συνόδευε διακριτικά την πιο αναγνωρίσιμη δημόσια εικόνα του. Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος του γάμος με τη Dianne Holechek διήρκεσε από το 1958 έως το διαζύγιό τους το 1988. Παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, Gena O’Kelley το 1998. Άφησε πίσω του δύο γιους, τρεις κόρες και αρκετά εγγόνια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr