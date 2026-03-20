«What Happens at Night»: Πρώτη εικόνα από το θρίλερ του Μάρτιν Σκορσέζε

Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς οι πρωταγωνιστές
Η απορία όσων είδαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) με μουστάκι στα φετινά Όσκαρ λύθηκε με την κυκλοφορία της πρώτης επίσημης εικόνας από τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), «What Happens at Night».
Η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Films αποτελεί μια ονειρική ιστορία μυστηρίου, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον (Peter Cameron), σε σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ (Patrick Marber).
Με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό».
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής, φαίνεται ο Ντι Κάπριο και η Λόρενς να περπατούν χέρι-χέρι σε ένα απόκοσμο, χειμωνιάτικο τοπίο.
Σύμφωνα με το Variety, το καστ συμπληρώνουν οι Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen), Πατρίσια Κλάρκσον (Patricia Clarkson), Γουέλκερ Γουάιτ (Welker White) και Τζάρεντ Χάρις (Jared Harris).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr