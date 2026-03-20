Τέιλορ Σουίφτ και Τζον Μέλενκαμπ: Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των iHeartRadio Music Awards 2026

Η απονομή των μουσικών Βραβείων iHeartRadio 2026 αναμένεται να είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ.

Η iHeartMedia επιβεβαίωσε ότι η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση θα δώσει το παρών στην τελετή.

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο FOX.

Το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς θα είναι ο 74χρονος θρύλος της ροκ, John Mellencamp, ο οποίος θα τιμηθεί με το Icon Award και θα ανέβει στη σκηνή για μια μοναδική εμφάνιση.