Bon Jovi: Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία για το συγκρότημα

Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για τη δημιουργία μιας βιογραφικής ταινίας αφιερωμένης στους Bon Jovi, το διάσημο συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Jon Bon Jovi θα συμμετάσχει στο πρότζεκτ και η ταινία θα περιλαμβάνει τη μουσική βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, επιτρέποντας τη χρήση εμβληματικών επιτυχιών όπως τα «Livin’ on a Prayer», «Wanted Dead or Alive» και «Runaway».

Η Universal κατάφερε να αποκτήσει τη συμφωνία παρά το ενδιαφέρον πολλών άλλων στούντιο, έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε μουσικά πρότζεκτ, όπως τα 8 Mile και Straight Outta Compton. Το σενάριο θα γράψει ο Κόντι Μπρότερ, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ο σκηνοθέτης ή οι υπόλοιποι ηθοποιοί.