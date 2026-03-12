Τάκης Ζαχαράτος: Έχω γράψει ένα σενάριο για τη σχέση μας με τον Γιώργο Μαρίνο, που θα ήθελα να γίνει ταινία

Στον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, αναφέροντας ότι τον γνώριζε προσωπικά, καθώς είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη «Μέδουσα».

Μάλιστα, ο γνωστός σόουμαν αποκάλυψε ότι έχει γράψει ένα σενάριο για τη σχέση του με τον πρωτοπόρο του είδους του, που θα ήθελε να γίνει ταινία.

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε την Πέμπτη (12.03.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και αναφέρθηκε στην εκτίμηση και τον θαυμασμό του προς το πρόσωπο του Γιώργου Μαρίνου.

«Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε δρόμους για όλους τους επόμενους. Έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται “Γιώργος Μαρίνος”», είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος.

«Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται σε δραματικές σχολές, για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του, σε μία εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι – ακόμα και τώρα – δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες. Ήταν και εκεί πρωτοπόρος», είπε ακόμα.

Επίσης αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη συνεργασία τους, σημειώνοντας: «Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, είχα την τιμή να με καλέσει στη “Μέδουσα” για να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι και η αφορμή ενός σεναρίου που είχα γράψει και έχω γράψει δηλαδή για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει ταινία ή εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή στο θέατρο ή στο σινεμά. Και ήταν μαγικό το ότι έμπαινα στο καμαρίνι του, σε αυτό το θρυλικό καμαρίνι της “Μέδουσας”, να μου κάνει μια εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του – και με ρωτούσε για τη ζωή μου – και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές».

«Και κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ με συγκίνηση, είναι ότι όταν δούλευα πια εκεί, μου έλεγε ο κύριος Ιωαννίδης, ο επιχειρηματία “εδώ μου λέει έκλαιγε ο Μαρίνος”». Λέω γιατί έκλαιγε;”. Λέει “έκλαιγε πάντα, κάθε βράδυ από την αγωνία”. Με τα χρόνια κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Για να ‘ναι τεράστιος καλλιτέχνης, να ‘χει καθημερινά την αγωνία να φτάσει το ρεκόρ του. Ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ».

Ο Τάκης Ζαχαράτος συνέχισε να αναφέρεται στον Γιώργο Μαρίνου με λόγια θαυμασμού, υπογραμμίζοντας: «Είναι ένας σταρ. Είναι, για μένα δε θα πω ποτέ ήταν, είναι και θα παραμείνει γιατί ήρθε για αυτό το σκοπό. Με λάμψη, με ταλέντο, με ομορφιά, καλλονός, με τύχη. Συνάντησε σπουδαίους, τεράστιους δασκάλους».

«Έμαθε τα νέα του, ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα, γιατί είναι δικά του. Και θα μείνω στην κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας, τη σπουδαία αυτή κληρονομιά. “Σε ευχαριστώ και μπράβο σου”», παραδέχτηκε στο τέλος.