Όσκαρ 2026: Το πολυτελές μενού της μεγάλης βραδιάς

Τριάντα κιλά χαβιάρι, 100 κιλά χοιρινά παϊδάκια, δεκάδες κιλά τρούφας, καπνιστού σολομού και κοτόπουλου θα χρειαστούν για να ικανοποιηθούν οι γευστικές απαιτήσεις των αστέρων του Χόλιγουντ στα φετινά Όσκαρ.

Η 98η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες και, όπως κάθε χρόνο, θα ακολουθήσει το περίφημο «Governor’s Ball», το επίσημο πάρτι όπου οι νικητές γιορτάζουν με σαμπάνια και οι χαμένοι της βραδιάς… παρηγορούνται με εκλεκτά κοκτέιλ.

Ο σεφ των Όσκαρ ετοιμάζει 25.000 πιάτα

Την επιμέλεια του μενού έχει για ακόμη μία χρονιά ο Αυστριακός σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της γαστρονομικής εμπειρίας των Όσκαρ εδώ και 32 χρόνια.

Όπως δήλωσε στο AFP κατά την παρουσίαση του μενού, η ομάδα του θα ετοιμάσει περίπου 25.000 πιάτα για τους καλεσμένους της βραδιάς.

Το φετινό μενού περιλαμβάνει κλασικές επιλογές, όπως πίτα κοτόπουλου, αλλά και νέες προσθήκες, όπως μεγάλο μπουφέ σούσι κατά παραγγελία.

«Μπορείτε να φάτε ιαπωνικά, αυστριακά ή να απολαύσετε την καλύτερη μπριζόλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σεφ, ενώ παρουσίαζε ένα ζουμερό χοιρινό παϊδάκι.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί και vegan επιλογές, ώστε να καλύπτονται όλα τα γούστα των καλεσμένων.

Κοκτέιλ εμπνευσμένα από Μεξικό και Ιταλία

Η διοργάνωση προβλέπει επίσης χιλιάδες μπουκάλια κρασιού, σαμπάνιας, σάκε και τεκίλας.

Φέτος οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και κοκτέιλ εμπνευσμένα από τη μεξικανική και την ιταλική κουλτούρα.

Ο σεφ Πουκ αστειεύτηκε μάλιστα για το γεγονός ότι πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ χρησιμοποιούν φάρμακα όπως το Ozempic για απώλεια βάρους.

«Όσοι το παίρνουν μπορούν να το συνοδεύσουν με βοδινό Miyazaki αντί για σπανάκι», σχολίασε χαριτολογώντας.

Τα διάσημα σοκολατένια Όσκαρ

Στο τέλος της βραδιάς, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν το παραδοσιακό γλυκό της τελετής: σοκολατένια αγαλματίδια Όσκαρ.

Πρόκειται για ένα γλυκό «παρηγορητικό βραβείο» για όσους δεν καταφέρουν να κερδίσουν το χρυσό αγαλματίδιο.

«Είναι τόσο δύσκολο να κερδίσεις ένα Όσκαρ», δήλωσε ο σεφ Garry Larduinat στο AFP. «Το να πάρεις όμως ένα σοκολατένιο Όσκαρ και να το πας σπίτι σου είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Και είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου μπορείς να το αποκτήσεις.»

Πηγή: Le Figaro / AFP

