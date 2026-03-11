Οι Αθώοι: Η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι».

Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10.

Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο. Η Στεφανία, προσβεβλημένη από τα σχόλια των χωρικών, έρχεται σε ρήξη με τον Πέτρο.

Οι Αθώοι – Παρασκευή 13 Μαρτίου

Επεισόδιο 6ο: Ο Ερημίτης, άνθρωπος φωτισμένος, αντιλαμβάνεται το βάρος της ψυχής του Γιάννου και τον δέχεται κοντά του. Εκεί, ανάμεσα στα ήμερα ζώα και τη σιωπή, ο Γιάννος βρίσκει τη γαλήνη και την κάθαρση που αναζητούσε. Σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη Βενέτα, η Στεφανία αποκαλύπτει πως ο πραγματικός, κρυφός έρωτας του Πέτρου είναι η Μαργαρίτα. Η Βενέτα, αναστατωμένη, ζητά εξηγήσεις από τη Μαργαρίτα.