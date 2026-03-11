Οι Αθώοι: Η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο

Επόμενο επεισόδιο
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι».
Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10.
Οι Αθώοι – Παρασκευή 13 Μαρτίου
Επεισόδιο 6ο: Ο Ερημίτης, άνθρωπος φωτισμένος, αντιλαμβάνεται το βάρος της ψυχής του Γιάννου και τον δέχεται κοντά του. Εκεί, ανάμεσα στα ήμερα ζώα και τη σιωπή, ο Γιάννος βρίσκει τη γαλήνη και την κάθαρση που αναζητούσε. Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο. Η Στεφανία, προσβεβλημένη από τα σχόλια των χωρικών, έρχεται σε ρήξη με τον Πέτρο. Σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη Βενέτα, η Στεφανία αποκαλύπτει πως ο πραγματικός, κρυφός έρωτας του Πέτρου είναι η Μαργαρίτα. Η Βενέτα, αναστατωμένη, ζητά εξηγήσεις από τη Μαργαρίτα.
Συντελεστές
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
