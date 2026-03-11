Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στη θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Η 83χρονη Αμερικανίδα σούπερ σταρ Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbara Streisand) πρόκειται να λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο, όπως έγινε γνωστό.



«Με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινότητας, αποτελεί τιμή για εμένα να ενταχθώ στην παρέα των καλλιτεχνών που έχουν βραβευτεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο και των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει», ανέφερε σε δήλωσή της η Μπάρμπρα Στρέιζαντ.



«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας και σε προοπτικές που μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας. Ο κινηματογράφος υπερβαίνει τα σύνορα και την πολιτική, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση», πρόσθεσε.



Η παρουσία της πολυβραβευμένης σταρ (ανάμεσα στα βραβεία της είναι το Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου για το "Ένα Αστείο Κορίτσι" το 1968 & το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Evergreen" από το φιλμ "Ένα Αστέρι γεννιέται" το 1976) στην Κρουαζέτ των Καννών θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, καθώς θα είναι η πρώτη εμφάνισή της στις Κάννες.



Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της 79ης διοργάνωσης.

Στο μεταξύ οι φαν της και όχι μόνο αναμένουν με αγωνία και ξεχωριστό ενδιαφέρον, αν πράγματι θα εμφανιστεί την Κυριακή 15/3 στην 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ για να τραγουδήσει στο αφιέρωμα In Memoriam για όσους καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή την περασμένη χρονιά, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αλλοτινός συμπρωταγωνιστής της και καλός φίλος.

Φωτό: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ