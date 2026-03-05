Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν για τον Ρομπ Ράινερ

Οι διάσημοι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «When Harry Met Sally-Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» παραγωγής του 1989 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντα Ρομπ Ράινερ, Μπίλι Κρίσταλ (Billy Crystal) και Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan), αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να τιμήσουν τη μνήμη του Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner).

Σύμφωνα με το Variety, ο 77χρονος Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του In Memoriam, ενώ η 64χρονη Μεγκ Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.

Σημειώνεται ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα ότι πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο». O Rob Reiner, δημιουργός ταινιών όπως το "Στάσου πλάι μου" είχε γεννηθεί στις 6 Μαρτίου 1947, στο Μπρονξ της Νέα Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό από τις αρμόδιες αρχές λίγο μετά το συμβάν, συνελήφθη ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, από την Αστυνομία του Λος Άντζελες ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του και της συζύγου του, Μισέλ, στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ.

Να προσθέσουμε πως η είδηση για την γκεστ εμφάνιση των Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν στα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών έρχεται, μόλις λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό, ότι η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί & να τραγουδήσει στο αφιέρωμα In Memoriam, τιμώντας την μνήμη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford) που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια. Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο αξέχαστο πολιτικοκοινωνικό φιλμ "Τα Καλύτερα μας Χρόνια-The Way We Were " του Σίντνει Πόλακ το 1973.

Η τελευταία φορά που η ντίβα Barbra Streisand τραγούδησε στα Oscars ήταν το 2013, όταν και τραγούδησε επί σκηνής το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι “The Way We Were” τιμώντας τη μνήμη του συνθέτη Marvin Hamlisch, που ήταν επίσης μέρος του αφιερώματος In Memoriam της βραδιάς της απονομής. Επίσης το 2002, η Streisand είχε παρουσιάσει και απονείμει στον Redford το τμητικό βραβείο Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του & για τη συνεισφορά του στον ανεξέρτητο κινηματογράφο μέσω του Σάντανς.

Η λαμπερή τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας 16/3 ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ