Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν συνεργάζεται με τον Μάθιου Γουάινερ στο βιογραφικό δράμα «Margret and Stevie»

Η θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείας ερμηνείας, Σίρλεϊ ΜακΛέιν (Shirley MacLaine), στα 91 της χρόνια σήμερα, πρόκειται να ηγηθεί του καστ της ταινίας «Margret and Stevie», σε σκηνοθεσία του Μάθιου Γουάινερ (Matthew Weiner) και σενάριο της Στέφανι Γκίλις (Stephanie Gillis).

Εμπνευσμένη από τη ζωή της Μάγκρετ Ρέι (Margret Rey), συνδημιουργού του χαρακτήρα και των βιβλίων «Curious George», η ταινία επικεντρώνεται στην Αμερικανίδα συγγραφέα (ΜακΛέιν) καθώς «οι εκδότες την πιέζουν να αναδιαμορφώσει την κληρονομιά της και να επανεκτιμήσει τη θέση της στη λογοτεχνική ιστορία. Καθώς η πίεση κλιμακώνεται, η Margret αναγκάζεται να αντιμετωπίσει αναμνήσεις από τον πόλεμο που επέζησε δεκαετίες νωρίτερα και το ταξίδι που την έφερε στην Αμερική, ενώ παράλληλα βρίσκει έναν απροσδόκητο φίλο στο πρόσωπο του Stevie.

Η έντονη φιλία τους γίνεται σανίδα σωτηρίας, αναζωπυρώνοντας την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει την ιστορία της και να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της».

Η Shirley MacLaine με πάνω από 50 ταινίες στο ενεργητικό της, κέρδισε το 1983 το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην συγκινητική ταινία "Σχέσεις στοργής" του Τζέιμς Λ. Μπρουκς όπου συμπρωταγωνίστησε με την Ντέμπρα Γουίνγκερ και τον Τζακ Νίκολσον. Η Μακλέιν είναι η μεγαλύτερη αδελφή του διάσημου ηθοποιού και σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Γουόρεν Μπίτι.

Όπως διαβάσαμε στο deadline.com, η ΜακΛέιν έχει προταθεί στην πλούσια καριέρα της 6 φορές για Emmy, έχει κερδίσει 7 Χρυσές Σφαίρες-Golden Globes συμπεριλαμβανομένων & του τιμητικού Cecil B. DeMille Award για το σύνολο της καριέρας της. Παρότι έχει πλέον πατήσει τα 90, παραμένει ενεργή επαγγελματικά και μάλιστα αυτήν την περίοδο γυρίζει το "Lucy Boomer" με τον Ansel Elgort. Επίσης έχει παίξει στην ταινία του Brad Furman "People Not Places" ενώ εμφανίστηκε & στην πολύ επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας Hulu, "Only Murders in the Building".

Όσο για τον 60χρονο κάτοχο βραβείου Emmy, Matthew Weiner, είναι γνωστός ως ο δημιουργός και ο showrunner της περίφημης τηλεοπτικής σειράς "Mad Men", καθώς και ως σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς "The Sopranos". Το «Margret and Stevie» αποτελεί τη 2η σκηνοθετική προσπάθεια στον κινηματογράφο, μετά την ταινία που είχε κάνει το 2013 με τους Owen Wilson, Zach Galifianakis και Amy Poehler, την κομεντί "Are You Here".

