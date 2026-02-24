Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας;

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε ο Άγιος Έρωτας στην prime time, το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας!

Η επιτυχημένη σειρά του Alpha σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στη ζώνη και πάτησε κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,1%, το Porto Leone 12,4%, το MasterChef 11,7%, ο Φάκελος 17Ν 11,5%, το Survivor 10,9%, το Μια νύχτα μόνο 10,4%, το Έχω Παιδιά 8,6%, η Γη της Ελιάς 8,2%, το Grand Hotel 8,2%, το Real View 2,8% και η Παρέα 2,5%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 17,6%, η Γη της Ελιάς 15,5%, το Grand Hotel 13,6%, το Μια νύχτα μόνο 13,5%, το Survivor 13,5%, το Porto Leone 12,3%, ο Φάκελος 17Ν 10,8%, το MasterChef 9,6%, το Έχω Παιδιά 9%, η Παρέα 2,7% και το Real View 2,3%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.