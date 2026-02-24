Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας;

Τι έδειξαν τα νούμερα
Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε ο Άγιος Έρωτας στην prime time, το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας!
Η επιτυχημένη σειρά του Alpha σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στη ζώνη και πάτησε κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.
Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,1%, το Porto Leone 12,4%, το MasterChef 11,7%, ο Φάκελος 17Ν 11,5%, το Survivor 10,9%, το Μια νύχτα μόνο 10,4%, το Έχω Παιδιά 8,6%, η Γη της Ελιάς 8,2%, το Grand Hotel 8,2%, το Real View 2,8% και η Παρέα 2,5%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 17,6%, η Γη της Ελιάς 15,5%, το Grand Hotel 13,6%, το Μια νύχτα μόνο 13,5%, το Survivor 13,5%, το Porto Leone 12,3%, ο Φάκελος 17Ν 10,8%, το MasterChef 9,6%, το Έχω Παιδιά 9%, η Παρέα 2,7% και το Real View 2,3%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Άγιος Έρωτας – 14,1%
Porto Leone – 12,4%
MasterChef – 11,7%
Φάκελος 17Ν – 11,5%
Survivor – 10,9%
Μια νύχτα μόνο – 10,4%
Έχω Παιδιά – 8,6%
Γη της Ελιάς – 8,2%
Grand Hotel – 8,2%
Real View – 2,8%
Παρέα – 2,5%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 17,6%
Γη της Ελιάς – 15,5%
Grand Hotel – 13,6%
Μια νύχτα μόνο – 13,5%
Survivor – 13,5%
Porto Leone – 12,3%
Φάκελος 17Ν – 10,8%
MasterChef – 9,6%
Έχω Παιδιά – 9%
Παρέα – 2,7%
Real View – 2,3%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
