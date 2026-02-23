Σε αυτή την περιοχή της Αττικής θα κάνει γυρίσματα η ταινία του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα

Μετά την Ύδρα, σειρά έχει η Νέα Μάκρη για την νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, όπως αποκαλύπτεται από τη Διαύγεια.

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ κατέφθασε πριν από μερικές ημέρες με την αγαπημένη του Ινές ντε Ραμόν, στο νησί του Αργοσαρωνικού για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», μια διεθνή δραματική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον.

Το νησί έχει μετατραπεί σε ένα χολιγουντιανό σκηνικό, με το πρώτο γύρισμα να πραγματοποιείται στη Σχολή Καλών Τεχνών την Παρασκευή. Άλλα πλάνα της ταινίας θα ληφθούν στο Κοιμητήριο, αλλά και στην ταβέρνα Λούλου, το χώρο έξω από το ιστορικό φαρμακείο Ραφαλιά αλλά και το κατάστημα Ωραία Ύδρα.

Πότε θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ στη Νέα Μάκρη

Φαίνεται όμως πως η Ύδρα δεν θα είναι το μόνο ελληνικό μέρος όπου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα για την νέα ταινία του Μπραντ Πιτ. Σειρά έχει η Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εταιρεία OneFor αιτήθηκε άδεια για την διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά, τα σημεία αλλά και τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν αυτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου, λήψεις θα πραγματοποιηθούν έξω από το ξενοδοχείο Nireus, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, αλλά και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου – τονίζοντας μάλιστα, πως δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής στην αίτησή της προς τον Δήμο Μαραθώνα, αναφέρονται επίσης αναλυτικές λεπτομέρειες για τα γυρίσματα.

«Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Κινηματογραφικό Γύρισμα στο ξενοδοχείο Nireus.

Απαιτήσεις:Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο Nireus, κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπή θα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

1. Κινηματογραφικό Γύρισμα στονNαυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης

Απαιτήσεις:Ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζώνστον δρόμο έξω από τον Ναυτικό Όμιλο (Λεωφ. Ποσειδώνος), κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων. Η διακοπήθα πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό της εταιρίας που θα φέρει τα κατάλληλα γιλέκα και σημαίες.

2. Κινηματογραφικό Γύρισμαστον δρόμο που ξεκινάει από το Nireus Hotel (Λεωφ. Ποσειδώνος) και καταλήγει μέσω της οδού Αεροπορίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Δράση: Όχημα (ταξί) κινείται στην συγκεκριμένη διαδρομή με την κάμερα και τους ηθοποιούς να βρίσκονται εντός του οχήματος. Δεν εμποδίζουμε ούτε διακόπτουμε την κυκλοφορία.

Επίσης, όπως γίνεται γνωστό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στη συγκεκριμένη διαδρομή, από το Nireus Hotel μέχρι την Λεωφόρο Μαραθώνος, από έμπειρους τεχνικούς της, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ταινίας.

Τέλος, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας παραγωγής, γίνεται γνωστό ότι ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200 καθώς επίσης και πως η εταιρεία «θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προσωπικού του συνεργείου, ηθοποιών, διερχομένων κ.λπ, για την πρότερη ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, για τα μέτρα καθαριότητας και ευταξίας του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων καθώς και για την ενημέρωση πιθανών άλλων αρμόδιων υπηρεσιών».

ΠΗΓΗ iefimerida.gr