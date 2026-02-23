Gio Kay: "Ο τελικός στόχος μου είναι να γίνω πρωθυπουργός"

Ο influencer και μουσικός παραγωγός Gio Kay έγινε viral στα social media πριν από μερικούς μήνες, όταν η φράση «don't do this don't do that» κατέκλυσε το TikTok και μετατράπηκε σε trend.

«Είμαι Έλληνας, Ελληνάρας»

Ο Γιώργος Καραντώνης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι Ελληνοαμερικανός παραγωγός μουσικής και content creator που μεγάλωσε στο Γούντμπερι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, είναι ιδρυτής και CEO της εταιρείας ψυχαγωγίας Aktive Records, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο. Στο ευρύ ελληνικό κοινό έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στο «J2US».

Μετά την τελευταία του εμφάνιση στο σόου του OPEN σχολίασε τόσο την παρουσία του στη σκηνή όσο και την κριτική που δέχθηκε. «Είμαι 18 χρονών, τραγουδάω Καζαντζίδη, έκλαιγα πάνω στη σκηνή γιατί σκέφτηκα τον πατέρα μου, τους θείους να σκίζουν πουκάμισα, να σπάνε καρέκλες. Αυτό δεν βλέπει η κριτική επιτροπή. Πρέπει να σκέφτονται open mind», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος εκπροσωπεί τον σεβασμό και την ελληνική ταυτότητα.

Ο Gio Kay στάθηκε ιδιαίτερα στην ελληνοαμερικανική του ταυτότητα, τονίζοντας πως γύρισε στην Ελλάδα για να προσφέρει. «Όταν βλέπουν ένα παιδί σαν εμένα που γύρισε στην πατρίδα μου, φέρνει κασέρι στην πατρίδα μου, φτιάχνει όλη τη νεολαία και σκάει επάνω στη σκηνή και τραγουδάει Καζαντζίδη, τι δεν υπήρχε σεβασμός;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε για τις φήμες περί ενασχόλησής του με την πολιτική. «Για δήμαρχος δεν πάω, αυτός δεν είναι τελικός στόχος μου. Τελικός στόχος μου είναι πρωθυπουργός και το λέω με απόλυτη σοβαρότητα. Έχω επιρροή στη νέα γενιά και είμαι του λαού», δήλωσε.