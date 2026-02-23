Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο after party των BAFTA

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Στο after party των βραβείων BAFTA έδωσαν «το παρών» η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της από το «Maestro» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τη βραδιά, μετά την 79η τελετή απονομή των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ.
Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να φορέσει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με διαφάνεια στα πόδια και άνοιγμα στους γοφούς και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι δαντελένια γάντια στο ίδιο χρώμα με το φόρεμά της. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης τη συνόδευσε φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνεργάστηκαν επί τέσσερα χρόνια για τη σειρά «Maestro», της οποίας το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο ηθοποιός. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε το 2022, ενώ ο τελευταίος κύκλος προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2026.
