Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε από τα Καλάβρυτα την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της

Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου από τις διακοπές τους στα Καλάβρυτα.

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση με τον σύντροφό της, Μπάμπη Τσαούσογλου.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανάρτησε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στιγμές από το ταξίδι τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι διαμένει σε σαλέ με το μοντέλο να δείχνει στους ακολούθους της το χειμωνιάτικο ορεινό τοπίο, όπου βρέθηκαν. Σε μία φωτογραφία της ανάρτησής της αλλά και σε σχετικό Instagram story που έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της να διαβάζουν το βιβλίο τους σε ένα μπαλκόνι με θέα τη φύση.

Δείτε το βίντεο