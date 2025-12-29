Οι 10 δισεκατομμυριούχοι που έγιναν πλουσιότεροι κατά 730 δισ. το 2025

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές συσσώρευσης πλούτου, με τους δισεκατομμυριούχους να πρωταγωνιστούν σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική έκρηξη.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, πληθωριστικές πιέσεις και διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, μια μικρή ελίτ όχι μόνο διατήρησε τον πλούτο της, αλλά τον εκτόξευσε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Forbes, οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη αύξησαν συνολικά την περιουσία τους κατά 730 δισ. δολάρια μέσα στο 2025 – ένα ποσό που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ ολόκληρων ευρωπαϊκών οικονομιών και αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη ραγδαία συγκέντρωση πλούτου στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής πυραμίδας.

Η πορεία του Έλον Μασκ προς το ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων παύει πλέον να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ξεκινώντας το 2025 με περιουσία 421 δισ. δολαρίων, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έγραψε διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ: τον Οκτώβριο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 500 δισ. δολάρια , λίγες εβδομάδες αργότερα έφτασε τα 600 δισ., ενώ στα τέλη της χρονιάς κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο, αγγίζοντας τα 700 δισ. δολάρια. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία αποτίμησε την εταιρεία κοντά στα 800 δισ. δολάρια , αλλά και η δικαστική απόφαση στο Ντελαγουέρ που του επέτρεψε να διατηρήσει ένα τεράστιο πακέτο δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της Tesla, γράφει το powergame.gr.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, η καθαρή περιουσία του Μασκ υπολογιζόταν στα 754 δισ. δολάρια. Μόνο μέσα σε έναν χρόνο, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη αύξησε την περιουσία του κατά περισσότερα από 333 δισ. δολάρια – δηλαδή κατά περίπου 935 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ για δισεκατομμυριούχο, ξεπερνώντας ακόμη και την αξία ολόκληρων οικονομιών μικρών κρατών.

Και όμως, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η πορεία του Μασκ, δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Το 2025 αναδείχθηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες χρονιές στην ιστορία της παγκόσμιας ελίτ του πλούτου. Συνολικά, περισσότεροι από 3.100 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως αύξησαν την περιουσία τους κατά 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους, φτάνοντας σε συνολικό πλούτο 18,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με την ισχυρή πορεία των διεθνών αγορών. Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 17%, ενώ ακόμη μεγαλύτερα κέρδη σημειώθηκαν σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία (+22%), η Ιαπωνία (+26%) και ο Καναδάς (+30%). Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δέκα μεγαλύτεροι κερδισμένοι της χρονιάς πρόσθεσαν συνολικά περισσότερα από 729 δισ. δολάρια στον ήδη τεράστιο πλούτο τους.

Κυριάρχησαν οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη γεωγραφικά. Οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, καταλαμβάνοντας έξι από τις δέκα κορυφαίες θέσεις και συγκεντρώνοντας πάνω από το 85% των συνολικών κερδών της λίστας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία συγκέντρωση πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία τη χώρα κυβερνά ένας δισεκατομμυριούχος πρόεδρος και το υπουργικό του συμβούλιο συγκαταλέγεται στα πλουσιότερα όλων των εποχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και ο ρόλος της τεχνολογίας. Και οι πέντε μεγαλύτεροι «κερδισμένοι» του 2025 προέρχονται από τον τεχνολογικό τομέα, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύθηκαν και ο διεθνής ανταγωνισμός -ιδίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας- εντάθηκε.

Έλον Μασκ, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία: 754,4 δισ. δολάρια (+333,2 δισεκατομμύρια δολάρια)

Η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, σχεδόν διπλασίασε την αποτίμησή της στις αρχές Δεκεμβρίου, αγγίζοντας τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής μέσα στο 2026, εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την αξία της κοντά στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια και να καταστήσει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία. Παράλληλα, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν τον Νοέμβριο πακέτο αμοιβών που ενδέχεται να αποφέρει στον Μασκ έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές -προ φόρων και εξόδων- εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης. Η μετοχή της εταιρείας έχει ήδη ενισχυθεί κατά 22% μέσα στο τελευταίο έτος. Την ίδια στιγμή, η xAI Holdings, που προέκυψε από τη συγχώνευση της xAI με την πλατφόρμα X, διαπραγματεύεται νέα χρηματοδότηση με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική δυναμική του Μασκ.

Λάρι Πέιτζ, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία: 254,7 δισ. δολάρια (+98,7 δισεκατομμύρια δολάρια)

Τον περασμένο μήνα, η Google έφτασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια σε τριμηνιαία έσοδα και εδραίωσε τη θέση της ως ηγέτης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την παρουσίαση του τελευταίου μοντέλου της εταιρείας, του Gemini 3, το οποίο ξεπέρασε σε απόδοση ανταγωνιστές όπως η OpenAI, χωρίς να χρησιμοποιεί τσιπ επεξεργασίας γραφικών Nvidia για την εκπαίδευσή του. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth ανακοίνωσε ότι το υπουργείο χρησιμοποιεί το Gemini για την ανάπτυξη της εσωτερικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης του στρατού. Οι Page και Brin ίδρυσαν από κοινού την Google το 1998 και αμφότεροι παραιτήθηκαν από τα ενεργά τους καθήκοντα το 2019. Ωστόσο, παραμένουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχοι με ελέγχουσα συμμετοχή, κατέχοντας συνολικά περισσότερο από το 6% του τεχνολογικού γίγαντα, γεγονός που τους καθιστά τους μεγαλύτερους δικαιούχους της ανόδου της μετοχής κατά 61% το 2025.

Σεργκέι Μπριν, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία 235,1 δισ. δολάρια (+86,1 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο συνιδρυτής της Google ακολούθησε αντίστοιχη πορεία, επωφελούμενος από την εκρηκτική άνοδο της μετοχής και τη στρατηγική υπεροχή της εταιρείας έναντι ανταγωνιστών όπως η OpenAI.

Τζένσεν Χουάνγκ, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία: 159,5 δισ. δολάρια (+42,3 δισεκατομμύρια δολάρια)

Τον Οκτώβριο, η Nvidia – η εταιρεία κατασκευής γραφικών τσιπ που συνίδρυσε το 1993 και διευθύνει ως CEO και πρόεδρος – έγινε η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία που ξεπέρασε την αξία των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της. Από τότε, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 11%, αλλά παραμένει 37% υψηλότερη από την αρχή του έτους, καθιστώντας τον Χουάνγκ – ο οποίος έχει το λογότυπο της Nvidia τατουάζ στον δικέφαλο μυ και κατέχει περίπου το 3% της εταιρείας – σχεδόν 36 δισ. δολάρια πλουσιότερο.

Λάρι Έλισον, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία: 250,3 δισ. δολάρια (+40,6 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της Oracle, Λάρι Έλισον, κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές οικονομικές χρονιές της καριέρας του. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η περιουσία του αυξήθηκε κατά σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο ημέρα -το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος που έχει καταγραφεί ποτέ -μετά την εκτόξευση της μετοχής της Oracle κατά 36%, στον απόηχο της παγκόσμιας «φρενίτιδας» για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι η μετοχή έχει έκτοτε υποχωρήσει περίπου 40%, εξαλείφοντας μέρος των κερδών, ο Έλισον συνεχίζει να καταγράφει μια εξαιρετικά ισχυρή χρονιά. Παράλληλα, εξασφάλισε μερικό έλεγχο της TikTok και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά της Paramount, συμβάλλοντας στη συμφωνία συγχώνευσης ύψους 8 δισ. δολαρίων με τη Skydance Media του γιου του, Ντέιβιντ.

Αμάνθιο Ορτέγκα, Ισπανία, Μόδα και λιανική πώληση

Καθαρή αξία: 145,2 δισ. δολάρια (+28,7 δισεκατομμύρια δολάρια)

Οι πελάτες έχουν μειώσει κυρίως τις αγορές ενδυμάτων, αλλά οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί στην Inditex, τον όμιλο λιανικής πώλησης που ίδρυσε ο Ορτέγκα και ο οποίος κατέχει τη φθηνότερη μάρκα Zara. Η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ καθαρών κερδών ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, λόγω της αναπτυσσόμενης οικονομίας της Ισπανίας και της πρωτοβουλίας της Inditex να ανοίξει ή να ανακαινίσει 30 καταστήματα στις ΗΠΑ, όπως ένα νέο κατάστημα Zara 33.000 τετραγωνικών ποδιών στο Las Vegas Strip και ένα κατάστημα 26.300 τετραγωνικών ποδιών στο Λος Άντζελες. Ο Ορτέγκα, ο οποίος κατέχει περίπου το 60% της Inditex, κέρδισε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια (προ φόρων) σε μερίσματα φέτος, τα οποία έχει επενδύσει σε ακίνητα σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Χερμάν Λαρέα Μότα Βελάσκο και οικογένεια, Μεξικό, Μέταλλα & εξόρυξη

Καθαρή αξία: 51,4 δισ. δολάρια (+25,6 δισεκατομμύρια δολάρια)

Η μεγάλη ζήτηση, τα προβλήματα εφοδιασμού και οι φόβοι για την επιβολή δασμών συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής του χαλκού φέτος, ωφελώντας τον Λαρέα, ο οποίος διευθύνει τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης χαλκού του Μεξικού, Grupo México. Η έξυπνη διαφοροποίηση συνέβαλε επίσης στην αύξηση των μετοχών κατά σχεδόν 100%: τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 50% το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων μολυβδαινίου (ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του χάλυβα και την επιτάχυνση της διύλισης πετρελαίου), ψευδαργύρου και αργύρου από τον Λαρέα.

Μασαγιόσι Σον, Ιαπωνία, Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

Καθαρή αξία: 56,1 δισ. δολάρια (+25,4 δισεκατομμύρια)

Η περιουσία του ιδρυτή της SoftBank αυξήθηκε κατακόρυφα φέτος, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος διπλασίασε τις επενδύσεις του σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Ampere Computing Holdings τον Νοέμβριο, αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ο Σον χαρακτήρισε ως κεντρική για την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες του Σον, η SoftBank πούλησε μετοχές της Nvidia αξίας 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απελευθερώνοντας κεφάλαια για τεράστιες συναλλαγές, όπως το Stargate Project αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια πρωτοβουλία για κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ που υποστηρίζεται από την OpenAI και την Oracle.

Κάρλος Σλιμ, Μεξικό, Τηλεπικοινωνίες

Καθαρή αξία: 101,6 δισεκατομμύρια δολάρια (+24,3 δισεκατομμύρια δολάρια)

Με κέρδη +24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ο Κάρλος Σλιμ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος του Μεξικού, ελέγχοντας μαζί με την οικογένειά του την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Λατινική Αμερική. Ο όμιλος πρόσθεσε περισσότερους από 3 εκατομμύρια νέους συνδρομητές μέσα στη χρονιά, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 10,5% στο πρώτο εννεάμηνο. Παράλληλα, η Grupo Carso επεκτείνεται δυναμικά στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και του λιανεμπορίου, με επενδύσεις όπως η συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων με την Pemex. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, το μεξικανικό πέσο ενισχύθηκε σχεδόν 15%, ενισχύοντας περαιτέρω την περιουσία του.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ΗΠΑ, Τεχνολογία

Καθαρή αξία: 226,8 δισ. δολάρια (+24,3 δισεκατομμύρια δολάρια )

Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, σημείωσε μια σταθερή χρονιά, καθώς συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφέροντας έσοδα 141 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο Ζούκερμπεργκ, ο οποίος ίδρυσε το Facebook το 2004 ως 19χρονος φοιτητής του Χάρβαρντ, κατέχει περίπου το 13% της εταιρείας και εξακολουθεί να είναι διευθύνων σύμβουλος. Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο 13% από την αρχή του έτους.