Χειμερινές Εκπτώσεις: Έναρξη στις 12 Ιανουαρίου

Καθώς οι γιορτές ολοκληρώνονται, ήδη, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται στην επόμενη ευκαιρία για αυξημένες πωλήσεις.

Οι Χειμερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, προσφέροντας ευκαιρίες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν τις δύο πρώτες Κυριακές των εκπτώσεων (19/1 και 26/1) με προτεινόμενο ωράριο 11:00-18:00

Όπως σημειώνεται από τους εμπορικούς συλλόγους, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή της αρχικής και της μειωμένης τιμής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό όφελος.

Το εμπόριο περνά από τη γιορτινή κορύφωση στη χειμερινή «μάχη» των τιμών, ελπίζοντας σε νέα τόνωση της κατανάλωσης το πρώτο δίμηνο του νέου έτους.