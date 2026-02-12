Καιρός: «Σε λίγες ώρες παίρνει σκυτάλη πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»- Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Μετά το σύντομο διάλλειμα οι βροχές και οι καταιγίδες επιστρέφουν από το απόγευμα
Από το απόγευμα ξεκινά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων, σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ενώ νωρίτερα επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Καιρού, της ΕΜΥ.
Μετά το σύντομο διάλλειμα οι βροχές και οι καταιγίδες επιστρέφουν από το απόγευμα.
Αναλυτικά:
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σην ανάρτησή του, προειδοποιεί τους πολίτες, σημειώνοντας «μην ξεγιελέστε που άνοιξε ο καιρός», καθώς εντός των επόμενων ωρών έρχονται ισχυρά και μεγάλης έντασης φαινόμενα.
Παράλληλα, επισημαίνει πως η Πελοπόννησος ( δυτική και νότια) , η Χαλκιδική, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία
«Σε λίγες ώρες σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Καλημέρα! Σε αποδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομέτρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγελιέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά ξεκινάει νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
«Πελοπόννησος ( δυτική και νότια) , Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Από το απόγευμα και μετά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες», συνεχίζει.
«Από την Παρασκευή το μεσημέρι η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα!», καταλήγει.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 11-02-2026 στις 11.30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Πιο αναλυτικά:
Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026
β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026
γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες
ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα
δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.
Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,
- στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)
- στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και
- στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).
