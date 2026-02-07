Αυτή είναι η χώρα με τους λιγότερους τουρίστες στον κόσμο το 2025, κανείς δεν πάει εκεί

Στον αντίποδα των χωρών και των πόλεων, ειδικά ευρωπαϊκών, που υποφέρουν από τις συνέπειες του υπερτουρισμού, υπάρχουν χώρες που μετρούν ελάχιστους ξένους επισκέπτες.

Στα μέρη αυτά ανά τον κόσμο που υποδέχονται ελάχιστους τουρίστες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι λόγοι βρίσκονται στις υποδομές, τις επικρατούσες συνθήκες και την προσβασιμότητα.

Πολλές φορές είναι λόγοι ασφαλείας. Εμπόλεμες ζώνες, περιοχές με ένοπλες συγκρούσεις και αστάθεια δύσκολα προσελκύουν ξένους επισκέπτες για λόγους προφανείς.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που είναι η χώρα που δέχθηκε τους λιγότερους τουρίστες για το 2025, σύμφωνα με την τελευταία διεθνή κατάταξη που καταρτίστηκε από την RJ Travel.

Μια δύσκολη χώρα για επισκέπτες

Η εν λόγω χώρα παραμένει στο περιθώριο των διεθνών ταξιδιωτικών διαδρομών για διάφορους λόγους : υλικοτεχνικές δυσκολίες, πολιτική αστάθεια και έλλειψη υποδομών.

Και δεν είναι παράλογο αν σκεφθεί κανείς καταρχάς ότι είναι ενεργές οι οδηγίες χωρών στους πολίτες τους να μην επισκεφθούν την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο wikivoyage.org, αναφέρει: «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Το ταξίδι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναιεξαιρετικά επικίνδυνο λόγω της συχνότητας των βίαιων εγκλημάτων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Μεγάλες περιοχές της χώρας ελέγχονται από ένοπλες ομάδες. Σε περίπτωση αναταραχής, ενδέχεται να κλείσουν αεροδρόμια, χερσαία σύνορα και δρόμοι με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σε όλη τη χώρα εκτός Μπανγκούι από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00. Οι ξένες κυβερνήσεις έχουν περιορισμένη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στους πολίτες τους. Πολλές κυβερνήσεις συμβουλεύουν τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία».

Κατά τα λοιπά, πρόκειται για μια τεράστια περιοχή πλούσια σε βιοποικιλότητα. Βρίσκεται ανάμεσα στο Καμερούν , το Τσαντ, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν , τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Κονγκόχ.

Προσφέρει παρθένα τοπία, εθνικά πάρκα που κατοικούνται από ελέφαντες, γορίλες και ιπποπόταμους, καθώς και τοπικές κοινότητες που διατηρούν αρχαίες παραδόσεις. Η επίσκεψη στη χώρα σημαίνει την ανακάλυψη ενός μέρους της Αφρικής που είναι ακόμη άγνωστο στον μαζικό τουρισμό, όπου η φύση βασιλεύει και ο χρόνος φαίνεται να σταματά. Υπάρχουν διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ταξιδιών εκεί, σε μέρη μοναδικής ομορφιάς.

Ωστόσο, το γεγονός παραμένει: το 2025, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα ηγείται της λίστας με τα λιγότερο επισκέψιμα μέρη στον πλανήτη.