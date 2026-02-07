Τσίπρας από Ιωάννινα: «Το σύνθημα είναι “διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης”»

Κάλεσμα «να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια» απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

«Διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης»

Ο πρώην πρωθυπουργός, τους κατηγόρησε για ανισότητες, διαφθορά, αδιαφάνεια, συσκότιση και περιφρόνηση της λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι το σύνθημα, είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε τους 7 βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις εστιάζουν στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.

«Να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια»

«Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας κάλεσμα στους παρισταμένους, στο τέλος της ομιλίας του.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συζήτησαν, ο Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός, ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, καθώς και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού.