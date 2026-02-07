Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της κόρης της

Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, με θύμα την ίδια της τη κόρη, είχε η γυναίκα η οποία συνελήφθη στο Βόλο με αυτόφωρη διαδικασία.

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, χάρη σε έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας η οποία το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει ο πολίτης, για να δει σε ποιον ανήκει, είδε πως το κινητό είχε φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικο παιδί και απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία.

Το κινητό παραδόθηκε στο τμήμα στις 31 Δεκεμβρίου, με τους αστυνομικούς αφού ταυτοποίησαν την κάτοχο του κινητού, προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος τη ηλικίας της.

Την περασμένη Πέμπτη οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server, οι οποίες απεικόνιζαν την ανήλικη κόρη της δράστιδας, γεννηθείσα το έτος 2019, γυμνή.