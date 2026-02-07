Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της κόρης της

Πώς προδόθηκε από το κινητό
Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, με θύμα την ίδια της τη κόρη, είχε η γυναίκα η οποία συνελήφθη στο Βόλο με αυτόφωρη διαδικασία.
Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, χάρη σε έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας η οποία το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει ο πολίτης, για να δει σε ποιον ανήκει, είδε πως το κινητό είχε φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικο παιδί και απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία.
Το κινητό παραδόθηκε στο τμήμα στις 31 Δεκεμβρίου, με τους αστυνομικούς αφού ταυτοποίησαν την κάτοχο του κινητού, προχώρησαν στη σύλληψή της.
Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος τη ηλικίας της.
Την περασμένη Πέμπτη οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server, οι οποίες απεικόνιζαν την ανήλικη κόρη της δράστιδας, γεννηθείσα το έτος 2019, γυμνή.
Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευση στο σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ
Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός
Αίγιο: Καρέ - καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο – Χτύπησαν με αγροτικό τη βιτρίνα έξι φορές- ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr