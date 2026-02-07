Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Κλειστό το ρεύμα προς Πύργο

Στο ίδιο σκηνικό ταλαιπωρίας οδηγοί και κάτοικοι μετά από έντονη συσσώρευση υδάτων
Για ακόμη μία φορά προβλήματα προκάλεσε η συσσώρευση νερών στην Ακτή Δυμαίων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο, αργά το απόγευμα του Σαββάτου.
Στο σημείο επενέβη άμεσα η Αστυνομία, αποκλείοντας τον δρόμο, καθώς το οδόστρωμα πλημμύρισε και η διέλευση των οχημάτων κρίθηκε επικίνδυνη.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπή μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Το πρόβλημα επανέρχεται για πολλοστή φορά, προκαλώντας εύλογη αγανάκτηση και ερωτήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
