Θερμαϊκός κόλπος: Πλαστικά και φελιζόλ από το λιμάνι έως το Μέγαρο Μουσικής

Τραγική είναι η κατάσταση που παρουσιάζει ο Θερμαϊκός κόλπος τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πλήθος από καλαμιές, κομμάτια φελιζόλ και κάθε είδους πλαστικά απορρίμματα να καλύπτουν την επιφάνεια της θάλασσας, από το λιμάνι έως το Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με το voria.gr, το φαινόμενο εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της παραλίας, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια όσων κινούνται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Αποκρουστικό στρώμα ρύπανσης

Η συσσώρευση αυτών των υλικών έχει δημιουργήσει ένα αποκρουστικό στρώμα ρύπανσης, με τους πολίτες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απουσία καθαρισμού.

«Βλέπουμε τα σκουπίδια να επιπλέουν παντού, η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα έπρεπε οι αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα και να καθαρίσουν τη θάλασσα» σχολίασε χαρακτηριστικά κάτοικος που παραβρισκόταν στο σημείο.