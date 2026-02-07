Θερμαϊκός κόλπος: Πλαστικά και φελιζόλ από το λιμάνι έως το Μέγαρο Μουσικής

Εικόνες εγκατάλειψης και ρύπανσης προκαλούν θλίψη στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης
Τραγική είναι η κατάσταση που παρουσιάζει ο Θερμαϊκός κόλπος τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πλήθος από καλαμιές, κομμάτια φελιζόλ και κάθε είδους πλαστικά απορρίμματα να καλύπτουν την επιφάνεια της θάλασσας, από το λιμάνι έως το Μέγαρο Μουσικής.
Σύμφωνα με το voria.gr, το φαινόμενο εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της παραλίας, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια όσων κινούνται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
Αποκρουστικό στρώμα ρύπανσης
Η συσσώρευση αυτών των υλικών έχει δημιουργήσει ένα αποκρουστικό στρώμα ρύπανσης, με τους πολίτες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απουσία καθαρισμού.
«Βλέπουμε τα σκουπίδια να επιπλέουν παντού, η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή. Θα έπρεπε οι αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα και να καθαρίσουν τη θάλασσα» σχολίασε χαρακτηριστικά κάτοικος που παραβρισκόταν στο σημείο.
Υπήρχαν προειδοποίησεις για τη λήξη της σύμβασης για τον καθαρισμό του κόλπου
Η υποβάθμιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που υπήρχαν ήδη προειδοποιήσεις από το Greenagenda.gr για τους κινδύνους που εγκυμονεί η λήξη της σύμβασης για τον καθαρισμό του κόλπου.
Η έλλειψη επαρκούς προστασίας και η πιθανή αδράνεια του ειδικού σκάφους «Αλκίππη», το οποίο είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή των επιφανειακών απορριμμάτων, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους φόβους για την αισθητική και περιβαλλοντική επιβάρυνση του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης.
Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευση στο σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ
Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός
Αίγιο: Καρέ - καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο – Χτύπησαν με αγροτικό τη βιτρίνα έξι φορές- ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr