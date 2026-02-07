Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες όταν κατέρρευσε μηχάνημα σε λούνα πάρκ

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας
Σκηνές πανικού επικράτησαν σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας το Σάββατο, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα και οι 15 άνθρωποι που ήταν πάνω σε αυτό έπεσαν στο έδαφος.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και πέθανε πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
