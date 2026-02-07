Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευσε το σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ

Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως...

Κλειστή μέχρι νεοτέρας η Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη)

Χειροτέρεψε η κατάσταση στο σημείο της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως (« 111»), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου χθες (6/2) είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης…

Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος…

Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων…

ΦΩΤΟ: ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ – ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΦΩΤΟ: ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ – ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

πηγη iliaenimerosi

Ειδήσεις Τώρα

Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν 20 κλοπές σε σπίτια και οχήματα

Γιώργος Δάσιος: Το αδιάβλητο των εξετάσεων θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού

Οδοντωτός: Καταργούνται σήμερα δρομολόγια λόγω πτώσης δέντρων στη γραμμή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags 111 Ηλεία Καθίζηση Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["111","\u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1","\u039a\u03b1\u03b8\u03af\u03b6\u03b7\u03c3\u03b7","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
820281
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις