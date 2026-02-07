Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευσε το σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ

Χειροτέρεψε η κατάσταση στο σημείο της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως (« 111»), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου χθες (6/2) είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης…

Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος…

Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων…