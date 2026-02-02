Σχολεία: 3ωρες στάσεις εργασίας από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ έως τις 27 Φεβρουαρίου

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης, όπως ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσονται 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αποτροπής της εφαρμογής του ν. 4823/2021 και ειδικότερα των διαδικασιών που αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Παράλληλα, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ανακοίνωσε και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης για τα σοβαρά κενά στα σχολεία και την επιλογή του ΥΠΑΙΘΑ να τα καλύψει με υποχρεωτικές υπερωρίες, αποφάσισε την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 2 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι στάσεις εργασίας αφορούν όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς στους/στις οποίους/ες ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.

Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τον αγώνα τους.