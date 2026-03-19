Πάτρα: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η Μέριμνα» που λειτουργεί στην περιοχή του Γηροκομειού, διοργανώνει εκδήλωση ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, η οποία τιμάται στις 21 Μαρτίου 2026, με σύνθημα «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι».

Η δράση θα αποτελέσει μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την πόλη της Πάτρας, προσφέροντας σε μαθητές και πολίτες την ευκαιρία να βιώσουν μια εμπειρία ουσιαστικής συμπερίληψης και κοινωνικής αλληλεγγύης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στόχος μας είναι :

•Η ενημέρωση της κοινωνίας

•Η προώθηση της συμπερίληψης

•Η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με Σύνδρομο Down

Η εκδήλωση προγραμματίζεται για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 10:30–13:00 (κατά προσέγγιση), στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α’, στο κέντρο της Πάτρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προγραμματίζονται:

1.Συμμετοχή μαθητών σχολείων τυπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και μαθητών Ειδικών Σχολείων και Φορέων, ενισχύοντας έμπρακτα τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων.

2.Οι συμμετέχοντες θα φορούν καρφίτσα με το σύμβολο του Συνδρόμου Down.

3.Θεατρικό Παιχνίδι

4.Συναυλία από Μουσική μπάντα

5.Συμβολική αγκαλιά με σύνθημα «Βάλε την κάλτσα σου και μπες στον κύκλο»

6.Flash Mob με σχολή χορού

7.Λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου, με τρίπτυχο που αφορά το Σύνδρομο Down.

*Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" εδρεύει στο Άλσος Γηροκομείου.

Τηλ: 2610-272988 & 2610-221946 (εσωτ. 3).

http://www.merimna-patras.gr